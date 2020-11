Was aber bleibt, ist ein Gefühl der Unsicherheit in der Pfarrgemeinde. Denn dass die Kerzen unabsichtlich umgefallen sind, daran mag niemand so recht glauben. Auch weil man in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrmals Opfer kleinerer Diebstähle wurde. Daher sieht die Pfarre sich gezwungen, die Sicherheit in der Kirche zu erhöhen. Der vordere Bereich ist nun außerhalb der Gottesdienstzeiten gesperrt. „Wir werden unsere Kirche in Zukunft auch durch eine Videoüberwachung absichern“, betonen Pfarrer Peter Yeddanapalli und Diakon Wolfgang Tüchler.