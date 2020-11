Namensgebend für die „Waldorfschule“ war eine ...? A: Märchensammlung, B: Reformpädagogin, C: Zigarettenfabrik, D: Glaubensgemeinschaft. Mit der richtigen Antwort C löste der Oberösterreicher Christoph Götzendorfer am Montagabend bei Armin Assingers „Millionenshow“ den Konfettiregen aus, der nur eines bedeutet: Er hat eine Million Euro gewonnen!