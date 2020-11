Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt die EU-Kommission jetzt auf maschinelle Hilfe und kauft 200 Desinfektionsroboter für Krankenhäuser in ganz Europa an. Sie könnten gewöhnliche Patientenzimmer mit ultraviolettem Licht in nur 15 Minuten desinfizieren, teilte die EU-Behörde in Brüssel am Montag mit.