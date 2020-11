Mehr als 40.000 Besucher an vier Wochenenden mit über 140 Ausstellern machen den Schlösser Advent seit zehn Jahren zum beliebten Ausflugsziel im Advent. Für alle, die trotz Corona nicht auf Kekserl & Co. ihrer Lieblingsaussteller verzichten wollen, hat sich die ARGE Schlösser Advent rund um Gustl Viertbauer etwas einfallen lassen: „Wir bringen den 1. Digitalen Schlösser Advent zu Ihnen nach Hause.



Alles, was den Schlösser Advent in Gmunden so besonders macht, wird sich auch in der Online-Version wiederfinden: Videos, Anleitungen, Online- Bestellmöglichkeiten, Livestreams, Fotos und Artikel.“ Und obendrein warten in den 36 Tagen (19.11.-24.12.) auch 36 große Gewinnspiele! Also nichts verpassen und auf www.schloesseradvent.at, auf Facebook und Instagram am Laufenden bleiben.