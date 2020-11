In der neuen Future-Zone von Fill, die um zehn Millionen Euro in Gurten errichtet wurde, zog neben der Forschung und Entwicklung auch die Serienfertigung ein. Dazu wurde ein Future-Lab eingerichtet, in dem Kinder ab 3 Jahren spielerisch an die Technik und die Digitalisierung herangeführt werden sollen. In einem Seminarraum spielt eine 360-Grad-LED-Wall alle Stückerl, Blick in die Produktionshalle inklusive.