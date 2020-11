Dir gelingt der Spagat zwischen Zeitlosigkeit und einem zeitgemäßen Sound überraschend gut. Auch das ist in der Musikwelt eher eine Seltenheit.

Ich finde es cool, wenn es dir gefällt. Manche Acts klingen immer gleich und das hat auch System. Mir persönlich fiel das immer sehr schwer, weil Songs verschiedene Stimmungen und Zutaten brauchen. Ich nehme den Klang wie er kommt und versuche trotzdem alle Ideen unter einen Hut zu kriegen. Der Sound der einzelnen Lieder war jeweils ein Kind seines Umfeldes. Wir waren bewusst nicht in einem Studio, weil man dort mit einer Uhr gehetzt wird, kein Tageslicht sieht und das Ganze verdammt teuer ist. So habe ich den Kevin eingepackt, wir haben uns AirBnBs gemietet, dort ein Studio eingebaut und aufgenommen. Zweimal waren wir in Waldhäusern in der Buckligen Welt, einmal in einem Bauernhaus im Waldviertel und einmal in einer Almhütte in Oberösterreich. Dort entstand am allerletzten Tag „Penemies“. Man hört jetzt vielleicht nicht die Kühe schreien, aber der Song ist ein Ergebnis dieses Ortes. (lacht)