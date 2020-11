Quaas wurde 1925 geboren. Mit neun fing ihre Karriere als Turnerin an, damals noch unter dem Namen Johanna Geißler. Dann kam eine Zeit in Deutschland, in der der Turnsport, zwar herausgehoben, aber eigentlich systematisch zerstört wurde. Für die Besatzungsmächte galt Turnen nach dem Krieg als "Wehrertüchtigung“ und wurde verboten. Daher wechselte die junge Johanna bis 1947 zum Handball. Mit dem Wegfall des Verbots begann sie wieder mit ihrer Leidenschaft.