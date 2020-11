Die Corona-Krise trifft nicht nur den heimischen Handel, sondern auch die Taxiunternehmer schwer. Nun könnte der im Ministerrat beschlossener Antrag von Ministerin Gewessler der Branche den Todesstoß geben. „Lenker dürfen dann, wenn sie nicht an einem fixen Stand die Fahrt aufnehmen, keine einheitlichen Preise verlangen“, so Christian Rumpelnig, Obmann in der Wirtschaftskammer.