Beginnen sollen die Corona-Massentestungen in Österreich am Wochenende vom 5./6. Dezember und somit zum Ende des harten Lockdowns mit den 200.000 Lehrern und Kindergartenbetreuern. Am Montag und Dienstag darauf folgen dann die 40.000 Polizisten. Kurz vor Weihnachten ist eine breit angelegte Testreihe für die gesamte Bevölkerung geplant. Die Teilnahme an all diesen Tests ist freiwillig. Auch die Massentests vergangenes Wochenende in Südtirol sahen sich Vertreter des Verteidigungsministeriums aus der Nähe an. Generalmajor Rudolf Striedinger, Stabschef der Verteidigungsministerin, war vor Ort, um sich ein Bild zu machen.