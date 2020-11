Bedürfnisse der Pflanze berücksichtigen

Sogenannte „Plantfluencer“ wissen dies schon längst und leben meist in einem wahren „Urban Jungle“ - also einem Dschungel in den eigenen vier Wänden. Das allerdings ist aber auch viel Arbeit: Jede Pflanze hat schließlich eigene Bedürfnisse. So kommt es auf die richtige Auswahl der Zimmerpflanzen an und selbstverständlich sind dabei auch die Ansprüche der Pflanze, wie Licht, Temperatur, Wasserbedarf etc., zu berücksichtigen.