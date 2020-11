Positive Erkenntnisse nimmt der Krisenstab im Gesundheitsministerium aus den am vergangenen Wochenende durchgeführten Corona-Massentests in Südtirol mit. Einsatzleiter Gerald Schimpf sagte am Montag, er habe vor Ort „eine Art Schulterschluss“ beobachtet. Bevölkerung, freiwillige Helfer, Gemeinden - „wirklich alle“ hätten die Aktion unterstützt, sagte er im Ö1-„Morgenjournal“. „Es hat ein sehr gutes Commitment der Bevölkerung gegeben. Es haben wirklich sehr viele auch wirklich teilnehmen wollen.“