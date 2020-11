Wie es zu dem Unglück gegen 1.20 Uhr, das sich an einem ÖBB-Produktionsstandort ereignete, gekommen ist, werde untersucht, sagte ein Sprecher der ÖBB am Montag. Die Höhe des Schadens sei erst in den kommenden Tagen zu beziffern. Auf den Zugsverkehr gebe es aufgrund des Unfalls keine Auswirkungen.