Trumps Anwalt Rudy Giuliani verkündete Powells Rauswurf aus dem Anwaltsteam des Präsidenten am Sonntag. Erst am Freitag hatte die Juristin haltlose Anschuldigungen über „massiven Einfluss kommunistischen Geldes“ auf die US-Wahl geäußert. Diese Behauptung veröffentlichte sie auch auf Facebook. Der 2013 verstorbene venezolanische Präsident Hugo Chavez habe die Software so manipulieren lassen, dass für Joe Biden abgegebene Stimmen 1,25 Mal gezählt worden seien, behauptete Powell außerdem.