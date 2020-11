Hohe Kosten für Retouren

Vom Kauf im Internet oder von telefonisch aufgegebenen Bestellungen können Verbraucher innerhalb von 14 Tagen zurücktreten. Hierfür müssen sie nur eine kurze E-Mail an den Händler schicken und in ihr den Kauf widerrufen. Haben sie die bestellte Ware bereits erhalten, müssen sie diese allerdings zurückschicken. Wer die Versandkosten trägt, ist von Händler zu Händler verschieden. Nicht alle Händler sind so kulant, die Kosten zu tragen. Seit 2014 sieht der Gesetzgeber vielmehr den Verbraucher in der Pflicht und diese Pflicht kann Kunden teuer zu stehen kommen. Vom Kauf sperriger Produkte wie Möbel oder großer Elektrogeräte sollten Verbraucher deshalb lieber absehen, wenn sie die Kosten für den Rückversand tragen müssen.