Bis zum Ende des Lockdowns noch „ein weiter Weg“

Die Wirkung des harten Lockdowns werde man erst im Lauf der nächsten Tage sehen. Anschober gab zu bedenken, dass die Zahl an Neuinfektionen am Montag stets deutlich geringer ist als ab Dienstag - das sei unter anderem auf die geringere Anzahl der Tests zurückzuführen. Es sei noch ein „weiter Weg“, bis die Zahlen so weit heruntergebracht werden können, dass der harte Lockdown gelockert werden könnte. Er stellte allerdings ein Ende am 8. Dezember in Aussicht. Dazu müsse man den Reproduktionswert unter den Faktor 0,9 bringen.