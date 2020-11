Willkommen zu deinem „PUSH“-Update am Montagvormittag! Kommt er oder kommt er nicht? Die Rede ist vom Nikolo - NEOS und FPÖ sind dafür. UND: Die PlayStation5 verkauft sich wahnsinnig gut und viele müssen tiefer in die Tasche greifen als gewollt. All das gibt‘s jetzt mit unserer Moderatorin Anna Illenberger.