Regierung berät am Abend mit Landeshauptleuten

Vertreter der Bundesregierung beraten am Montagabend mit Landeshauptleuten und Gemeindevertretern das weitere Vorgehen bei den Massentests, die am 5. Dezember starten sollen. An der Videokonferenz um 20 Uhr nehmen neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Bildungsminister Heinz Faßmann und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) teil. Ziel der Abstimmung mit den Ländern ist ein koordiniertes Vorgehen mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden.