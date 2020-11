Zwei Tiroler Oppositionspartei - NEOS und die FPÖ - haben am Wochenende eine Ausnahme von den Corona-Maßnahmen für den Nikolo gefordert. „In Zeiten, in denen Kinder ohnehin schon leidtragende in der Krise sind, stößt das bei uns auf absolutes Unverständnis“, meinte NEOS-Obmann Dominik Oberhofer.