In den letzten Monaten hat Arevalo den Roboter auf mehreren Baustellen in Kalifornien getestet - unter anderem am Flughafen von San Francisco. Der Roboter scannt seine Umgebung auf der Baustelle per Laser-Scanner, identifiziert unfertige Wände und verputzt sie mit seinem Roboterarm und einer Düse vollautomatisch. Nur für die Überwachung und die Feinarbeit in den Ecken braucht es noch einen Menschen, der ihm hilft. Die Reaktionen der menschlichen Arbeiter? Dem IT-Magazin „Ars Technica“ sagt Arevalo: „Sie lieben die Tatsache, dass alles passt und die Wand wunderbar wird. Aber ihre nächste Frage ist: Wann nimmt mir das meinen Job weg?“