„Wir wussten nicht, was wir erwarten müssen“, erklärt Fox. „Eines der Dinge, für die ich Tracy immer lieben werde ist, dass sie in diesem Moment nicht blinzelte. Es ist wirklich gut, so eine Partnerin zu haben. Sie ist jeden Tag mit mir an der Frontlinie. Sie tut nie so, als würde sie so viel wissen wie ich“. Sie lebe auch nach dem Motto: „Wenn es etwas Lustiges gibt, dann lass uns das Lustige suchen. Wir kümmern uns später um das Tragische.“