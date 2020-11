Gestern, am Tag nach der 28:35-Derbypleite bei Westwien, bei der Kapitän Kolar eine Seitenband- und Meniskusverletzung erlitt, bekam ein Spieler ein positives Test-Ergebnis. „Danach haben wir uns sofort mit der EHF in Verbindung gesetzt“, verrät Boss Thomas Menzl, für dessen Team es heißt: Quarantäne statt European League! „K1-Personen dürfen nicht reisen. Also haben wir den Pristina-Flug, Busfahrt nach Skopje, Übernachtung etc. storniert.“ Die Partie wird verlegt. Auf wann, ist offen. Brisant: Als Quali-Gegner Benidorm (Sp) wegen Corona-Fällen nicht zum Rückspiel kommen durfte, wurde dieses strafverifiziert.