Weltmeister ziert sich

Die Steuerfrage ist also geklärt. Nun muss nur noch der Weltmeister einwilligen. Das dürfte kein Problem sein, auch wenn er sich nach dem jüngsten Titel noch ein wenig geziert hatte: „Wenn ich an diese Ehre denke, denke ich an Leute wie meinen Großvater, die im Krieg gekämpft haben“, sagte Hamilton nach seinem Triumph in der Türkei. Er denke „eher an die unbesungenen Helden. So einer bin ich nicht. Ich habe niemanden gerettet“.