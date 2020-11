Bei den Opfern dürfte es sich um Obdachlose handelt, die aufgrund der Kälte in der Grace Baptist Church in San Jose nächtigen durften. „Zum Zeitpunkt der Messerstecherei wurden keine Gottesdienste abgehalten“, twitterte die Polizei von San Jose. „Wohnungslose wurden in die Kirche eingeladen, um sie aus der Kälte zu holen.“ Noch habe kein Verdächtiger festgenommen werden können.