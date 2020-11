Gewichtige Posten am Dienstag vergeben?

Wie Bidens künftiger Stabschef im Weißen Haus, Ron Klain, am Sonntag ankündigte will der „President Elect“ am Dienstag die ersten Mitglieder seines Kabinetts bekannt geben. Experten gehen davon aus, dass Biden zunächst die Besetzung eines oder mehrerer der wichtigeren Ressorts ankündigen wird. Dazu gehören Finanz-, Außen-, Verteidigungs-, Justiz- und Heimatschutzministerium. Wegen der Corona-Pandemie wird auch die Nominierung für das Gesundheitsministerium mit Spannung erwartet.