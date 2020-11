Ein wahrer Krimi am Sonntagabend beim Grand Slam of Darts: Michael van Gerwen, die Nummer eins der Welt, vergab im letzten Leg gleich fünf Matchdarts und verlor zum dritten Mal in einem TV-Viertelfinale in diesem Jahr gegen Simon Whitlock. Dieser stellte zudem mit 20 geworfenen 180ern einen neuen Rekord bei diesem Turnier auf.