Deine Mutter lebt ja auch in Mailand: Hast du sie in letzter Zeit einmal gesehen?

Nein, schon länger nicht mehr. Sie ist 77, und wir passen sehr auf sie auf, damit sie sich möglichst nicht mit dem Virus infiziert. Ich kenne so viele Menschen, die diese Krankheit durchgemacht haben - unter anderen auch Aurora (Michelles älteste Tochter aus der ersten Ehe mit Eros Ramazotti). Sie ist 24 und ganz stark, aber auch bei ihr war’s heftig: Sehr starker Husten, und sechs Tage lang hat sie nichts geschmeckt und nichts gerochen. Mich hat das als Mutter schon sehr mitgenommen, speziell, weil ich sie ja auch nicht besuchen konnte. Und ich bin davon überzeugt, dass die unglaublichen Zahlen, die wir jetzt schon in Italien verzeichnen, nicht alle Fälle berücksichtigen. Es gibt ja auch viele Menschen, die die Krankheit zu Hause durchmachen und niemanden darüber informieren.