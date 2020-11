Dass die Austria in ihrer momentanen Verfassung gegen den Stadtrivalen wie auch Sturm und den WAC (Gegner in den kommenden Runden) nur schwer bestehen kann, sah Stöger anders. „Ich glaube nicht, dass wir wahnsinnig schlechtere Chancen haben als gegen Altach oder St. Pölten. Es wird viel darauf ankommen, wie wir ins Spiel reingehen. Wenn wir es so wie heute tun, dann werden nicht viele Punkte übrig bleiben“, meinte Austrias Coach.