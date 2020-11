Wong: „Es gibt mutigere Menschen, die eine größere Last tragen"

„Wir werden weiter für die Freiheit kämpfen und jetzt ist nicht die Zeit für uns, vor Peking zu kuschen und aufzugeben“, betonte der 24-Jährige. Er sei „überzeugt, dass weder Gefängnisgitter noch Wahlverbot oder andere willkürliche Kräfte uns vom Aktivismus abhalten werden“. Wong schrieb auf Facebook, dass er sich angesichts anderer Menschen, die auf Grundlage des neuen Sicherheitsgesetzes bereits in Haft sitzen, schuldig fühle. „Unsere Jahre waren nicht still, aber es gibt mutigere Menschen, die eine größere Last tragen“, erklärte er. Er hoffe, dass so die weltweite Aufmerksamkeit auf das Hongkonger Justizsystem gelenkt werde, das von Peking manipuliert werde.