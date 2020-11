Ein weiteres Mitglied der britischen Royals hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Prinzessin Michael von Kent - sie führt den Vornamen ihres Mannes im Titel - sei „seit drei Wochen in Isolation im Kensington-Palast“, sagte ihr Sprecher Simon Astaire am Sonntag. Auch ihr Mann sei vorsichtshalber in Isolation, ihm gehe es gut. Nach Angaben der Zeitung „The Sun“ leidet die 75-Jährige unter hohem Fieber und einem Erschöpfungssyndrom.