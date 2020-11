Wieder ein Stückl näher: Nach den 57 Hundertstel-Sekunden Rückstand auf Siegerin Petra Vlhova beim Slalom in Levi am Samstag waren es am Sonntag nur noch 50. An der Platzierung änderte das freilich wenig: Zum fünften Mal in ihrer Karriere schaffte es Katharina Liensberger (23) auf das Weltcup-Podium, zum fünften Mal wurde es ein dritter Platz.