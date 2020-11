Vor einem Jahr rollten die ersten Bagger an der Grenze zum geschützten Wasenmoos an. Von der geplanten Luxus-Chalet-Anlage ist heute noch immer nichts zu erkennen. Im April geriet das Projekt finanziell ins Straucheln, monatelang standen die Bagger still. Anfang Oktober verkündete Projektbetreiber Walther Staininger auf „Krone“-Nachfrage: Der notwendige naturschutzrechtliche Bescheid zum Weiterbau der Lärmschutz-Galerie ist endlich da, es geht weiter!