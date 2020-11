Gitarre im Zug geübt

Es folgte ein Jazzstudium an der „Academy of Contemporary Music“ in Zürich. Sein jahrelanges Pendeln im Zug wurde mit Gitarre üben verbracht. „Nachdem ich mich immer in ein leeres Abteil begeben habe, traute sich wohl keiner zu mir und wenn, blieb er nicht lange“. Das Geld fürs Studium verdiente sich der motivierte Jungmusiker bereits mit Konzerten und dem Unterrichten.