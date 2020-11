Neue Kunden in den USA ins Auge gefasst

„Mit ,Zucchetti’ haben wir den perfekten Partner gefunden, um unsere Ziele weiter zu verfolgen und gemeinsam tausende Hotels in Sachen Preismanagement zu unterstützen“, freut sich Trenkwalder, dessen Firma ebenfalls trotz der Pandemie weiter wächst – jeden Tag werden rund 15 Neukunden dazugewonnen. Obwohl „RateBoard“ bereits in zehn Ländern vertreten ist, steht weiterhin die Internationalisierung im Fokus. „Zucchetti“ ist etwa auch in den USA vertreten, somit steht einer Expansion nicht mehr viel im Weg.