Die Graz99ers haben am Sonntag als Spitzenteam der ICE Hockey League einen weiteren Sieg eingefahren! Die Steirer setzten sich dank eines starken Schlussdrittels gegen die Black Wings aus Linz mit 3:1 durch und feierten den fünften Sieg in ihren jüngsten sechs Matches. Erste Verfolger sind seit Sonntag Fehervar (4 Punkte zurück) dank eines 3:2 in Dornbirn und der KAC (6 zurück), der die „Bullen“ aus Salzburg bei deren Comeback nach einmonatiger Pause mit 4:1 heimschickte.