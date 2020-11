Impfung: Sofort zu Beginn der Pandemie begann weltweit die Suche nach einem Impfstoff. In der ersten Welle war man davon freilich noch meilenweit entfernt, in der zweiten sieht es anders aus. Am 9. November informierte das Unternehmen BioNTech über vielversprechende Ergebnisse aus einer der zehn laufenden Wirksamkeitsstudien an Corona-Vakzinen. Tage später legte der US-Konzern Moderna nach. Sein Impfstoff zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 % beim Schutz vor Covid-19.