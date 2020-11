Jakob Jantscher ist das Gesicht von Sturms derzeitigem Höhenflug. „JJ“ brillierte in seiner Karriere bereits im Ausland, etwa in der Schweiz, war nationaler Torschützenkönig, Jakob startete allerdings von den Scorerwerten her nur einmal so gut in eine Saison wie in der aktuellen Spielzeit. „Mehrere Faktoren machen mich stark!“, weiß der Grazer, der mit Sturm nach dem 3:1-Husarenstück bei Meister Salzburg weiter auf der Erfolgswelle surfen will. Dienstag (20.25) kommt im Cup Zweitligist Wacker Innsbruck in die Merkur Arena nach Liebenau.