Doch das hielt nicht lange an. Nach einem Zuckerpass von Nutz vollendete Martin Harrer (56.) zum verdienten Sieg. „Wenn man etwas kritisieren will, dann ein bisschen unsere Chancenverwertung. Wir haben uns aber viele herausgespielt - ich bin zufrieden", applaudierte der Coach. Für die „Rotjacken“ geht es nun am Freitag bei Horn weiter. Schon am Dienstag (18) spielt Liga-Konkurrent Kapfenberg einen Nachtrag daheim gegen Austria Lustenau.