Exakt 800 neue Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen bis zum Sonntag registriert. Gerechnet auf 100.000 Einwohner ergibt das einen Inzidenzwert von 913. Der Pinzgau hat damit in der vergangenen Woche den höchsten Zuwachs, gefolgt vom Pongau mit einer Inzidenz von 842. Je höher dieser Wert ist, desto unwahrscheinlicher wird der Saisonstart in den Skigebieten mit Ende des Lockdowns am 7. Dezember. „Ein Start Anfang Dezember wäre zwar wünschenswert, wir müssen aber auch realistisch bleiben“, sagt Brambergs Bürgermeister Hannes Enzinger.