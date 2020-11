Denn es dauerte, bis es erstmals klingelte. Da bewahrheitete sich für die 99ers die Weisheit „Was man vorne nicht macht“ - denn plötzlich führte der Außenseiter dank Umicevic (36.)! Doch davon ließen sich die Grazer nicht entmutigen, liefen unermüdlich an. Die Belohnung gab’s in Minute 54, als Tony Cameranesi hinter dem Tor abzog und mithilfe der Schoner von Goalie Gracnar ausglich. „Wir haben ein glückliches Tor erzielt, aber am Ende ist das egal“, strahlte Kenny Ograjensek, der knapp drei Minuten später die Führung besorgte. „Das wurde auch Zeit, ich hab elf Spiele nicht getroffen. Genau der richtige Moment!“