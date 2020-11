Die Morgen-Routine

Wer sofort nach dem verspäteten Aufstehen vom Bett an den Schreibtisch hetzt, ist nachweislich weniger leistungsfähig. Erzeugen Sie auch zuhause ein Bürogefühl - so als würden Sie in der Früh wirklich zur Arbeit gehen. Eine Morgen-Routine lässt uns konzentrierter und entspannter arbeiten.