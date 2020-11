Die Abfahrtsspezialistin war von 1976 und 1983 im Weltcup und gewann insgesamt acht Rennen. De Agostini nahm 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid zweimal an Olympischen Spielen teil und holte bei den Weltmeisterschaften 1978 in Garmisch-Partenkirchen die Bronze-Medaille in der Abfahrt.