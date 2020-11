Reservisten nutzten ihre Chance nicht

Trainer Jesse Marsch hat es gut gemeint, dass er fünf Tage vorm Jahres-Highlight auswärts in München nur Teile der Stammelf spielen ließ, auch dem so genannten zweiten Anzug eine Chance gab. Dieser enttäuschte an der Seite von Dauerbrennern wie Dominik Szoboszlai, Andre Ramalho und Cican Stankovic allerdings auf ganzer Linie.