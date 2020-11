Aus unbekannter Ursache war das Feuer gegen 23 Uhr zunächst unbemerkt in einem unbewohnten Teil des Hofes ausgebrochen. Als die Flammen das Strohdach jenes Bereiches erfassten, in dem die Eigentümer leben, bemerkten sie den Brand, liefen ins Freie und schlugen Alarm. Auch die Familienkatze konnte gerettet werden. Gegen 23.15 rückten die Wehren Grieselstein und Jennersdorf sowie die steirischen Kameraden aus Unterlamm und Hohenbrugg aus, um das Feuer zu bekämpfen. Die Löscharbeiten dauerten bis Sonntagmittag. Einige der Helfer mussten anschließend sofort in die Arbeit.