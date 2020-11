„Die derzeitige Ausnahmesituation trifft Menschen sehr hart. Notleidenden muss bestmöglich geholfen werden“, betont Generaldirektor Rudolf Könighofer. In diesem Sinne ging eine Spende von je 2000 € an das Kinderhospiz Sterntalerhof, das SOS-Kinderdorf in Pinkafeld, das Kinderdorf Pöttsching, das Hilfswerk, die Pannonische Tafel, die Caritas und den Verband für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV). Einhelliger Tenor: „Danke!“