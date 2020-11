Allein der Aufbau, bei ihm geht das zum Beispiel über ein Sonnenblumenfeld, das jetzt noch in Blüte steht und das die Wanderer bestaunen. Das verrottet dann an der Oberfläche, die Rückstände dienen den Bodenorganismen als wertvolle Nahrung. Die Vorteile: „In diesem Umfeld fühlen sich Regenwürmer sehr wohl, die in Folge den Boden durchlüften. Unsere wertvollsten Helfer.“ Damit kann der Boden viel besser mit Starkregenereignissen umgehen, wie sie immer häufiger vorkommen, speichert Unmengen an Wasser. Und durch die Bepflanzung auch im Winter finden Wildtiere Deckung. Weitere Vorteile: Der Boden muss weniger invasiv „beackert“ werden, viele Landwirte schwören auch, dass sie weniger Pflanzenschutzmittel brauchen.