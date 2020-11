Fünf weitere Burgenländer sind an ihrer Covid-19-Infektion gestorben. Die Opfer waren eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg, ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing sowie ein 91-jähriger, ein 81-jähriger und ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 68. Zudem wurden in den vergangenen 24 Stunden 169 zusätzliche Infektionen registriert. „Somit liegt die Zahl der Infizierten im Burgenland mit Stand Sonntag bei 1782“, teilte der Koordinationsstab mit. Darunter befindet sich - wie berichtet - Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. In den Spitälern werden 103 Patienten wegen Corona behandelt: „In 18 Fällen ist der Verlauf der Krankheit so schwer, dass eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich ist.“ Zeitgleich gibt es aber kaum noch freie Betten auf den heimischen Intensivstationen. 3171 Burgenländer befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne: „Das sind um 64 mehr als noch am Samstag.“