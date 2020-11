Auch die neuen Gehaltsschemata für die Spitalsbeschäftigten wurden mit dem Personallandesrat verhandelt. So konnten sich Ärzte und Pflegepersonal in den vergangenen Jahren über Gehaltserhöhungen freuen: Das Land nimmt nun jährlich 64 Millionen Euro mehr in die Hand. Auch für die Kages-Verwaltung wird aktuell an einer Anpassung der Lohnstufen gearbeitet - 10 Millionen Euro sind dafür budgetiert.