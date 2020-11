In Berlin nahmen laut Polizei indessen am sogenannten Schweigemarsch vom Prenzlauer Berg zum zentral gelegenen Alexanderplatz rund 1000 Menschen teil - angemeldet worden waren fünfmal so viele. Die meisten Demonstranten trugen der Polizei zufolge Mund-Nasen-Schutz, vereinzelt habe es Strafanzeigen wegen offenbar gefälschter Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht gegeben. Der Marsch bis in die Stadtmitte war begleitet von Protesten Hunderter Gegendemonstranten, teils aus dem linken Spektrum.