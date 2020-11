Duo wurde handgreiflich

Das ließ sich der Hausbesitzer nicht so einfach gefallen, er sprach die Betrunkenen an. Allerdings reagierten diese mit wenig Verständnis und kamen dann erst so richtig in Rage. Der 34-Jährige wurde Opfer zahlreicher, übelster Beschimpfungen. Außerdem warf das Duo eine Getränkedose auf sein Fahrzeug. Dem nicht genug, wurden beide auch handgreiflich, stießen den verdutzten Mann zu Boden, wobei er sich verletzte.