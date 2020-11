Mein Kind lebt nicht bei mir. Bisher habe ich an gemeinsamen Wochenenden im Hotel geschlafen. Geht das?

Ja. Der Besuch von Kindern zur Ausübung familiärer Rechte und Pflichten kann in bestimmten Fällen ein dringendes Wohnbedürfnis auslösen. Das ist hier der Fall, was Übernachtungen in Hotels oder Pensionen (sofern geöffnet) möglich macht.